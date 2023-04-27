На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)

Під час пожежі на свердловині постраждали дев'ятеро людей

У Мирнінському районі Якутії (Росія) під час ремонтних робіт на газовій свердловині стався викид та спалах газу. Про це повідомили у МНС РФ.

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За попередніми даними, постраждали дев'ятеро людей.

«На ділянці видобутку газу за 6 км від с. Таас-Юрях Мирнінського району під час проведення ремонтних робіт свердловини стався викид газу з подальшим займанням газоповітряної суміші. внаслідок чого, попередньо, постраждали дев'ять осіб», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, днями у Росії на території Свердловської області виникли шість великих пожеж, які, зокрема, охопили селища Тайожний та Сосьва. Вогонь знищив майже 180 будівель, більшість із них – житлові.