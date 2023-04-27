Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)
Наслідки спалаху газу на свердловині
фото: МНС РФ

Під час пожежі на свердловині постраждали дев'ятеро людей

У Мирнінському районі Якутії (Росія) під час ремонтних робіт на газовій свердловині стався викид та спалах газу. Про це повідомили у МНС РФ.

За попередніми даними, постраждали дев'ятеро людей.

«На ділянці видобутку газу за 6 км від с. Таас-Юрях Мирнінського району під час проведення ремонтних робіт свердловини стався викид газу з подальшим займанням газоповітряної суміші. внаслідок чого, попередньо, постраждали дев'ять осіб», – йдеться у повідомленні.

На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото) фото 1
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото) фото 2

Нагадаємо, днями у Росії на території Свердловської області виникли шість великих пожеж, які, зокрема, охопили селища Тайожний та Сосьва. Вогонь знищив майже 180 будівель, більшість із них – житлові.

Теги: пожежа росія газ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у Санкт-Петербурзі: у небо здіймається рудий дим (відео)
Пожежа у Санкт-Петербурзі: у небо здіймається рудий дим (відео)
20 квiтня, 12:54
Вогонь охопив площу 1,5 тис. кв. м
Дим і страшний сморід: під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)
22 квiтня, 07:28
У Сосьві вогонь охопив 9 тис. кв. м
У Росії майже повністю згоріло село: палали й сусідні селища (фото, відео)
Вчора, 09:57

Соціум

На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)
На газовій свердловині в Росії сталася масштабна пожежа (фото)
Папа Римський вперше допустив жінок до голосування на зборах єпископів
Папа Римський вперше допустив жінок до голосування на зборах єпископів
РФ знайшла винних, чому «другій армії світу» бракує танків
РФ знайшла винних, чому «другій армії світу» бракує танків
Ексведучий Fox News виступив із новою скандальною заявою
Ексведучий Fox News виступив із новою скандальною заявою
У Бразилії створили прикметник на честь легендарного Пеле: яке в нього значення
У Бразилії створили прикметник на честь легендарного Пеле: яке в нього значення
У передмісті Санкт-Петербурга пролунали вибухи – ЗМІ
У передмісті Санкт-Петербурга пролунали вибухи – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
9792
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
8436
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
7223
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
6602
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
6596
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту