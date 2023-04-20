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Пожежа у Санкт-Петербурзі: у небо здіймається рудий дим (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежа у Санкт-Петербурзі: у небо здіймається рудий дим (відео)
фото скріншот відео

«Росприроднадзор» запевняє, що вже нібито почав перевірки інциденту

У російському Санкт-Петербург 20 квітня сталася пожежа. Місцеві мешканці пишуть про дивний рудий дим. Росіяни не виключають токсичні викиди в атмосферу. Про це повідомляє «РИА Новости».

Рудий дим помітили над Кіровський металургійним заводом, а саме над «Петросталь», яка є дочірнім підприємством.

«Росприроднадзор» запевняє, що вже нібито почав перевірки інциденту.

Росіяни заявляють, що це не перший подібний випадок. Раніше над заводом помічали так званий «лисячий хвіст», оскільки підприємство порушувало норми і викидало у повітря діоксид азоту, який є шкідливим.

Нагадаємо, 19 квітня, у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області загорілося підприємство з виробництва пластмаси. Вогонь стрімко поширюється і вже охопив 4500 кв м. 

Теги: пожежа повітря токсичні викиди росіяни

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