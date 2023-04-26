У Росії майже повністю згоріло село: палали й сусідні селища (фото, відео)
На Уралі вогонь знищив понад 130 хатин
У Росії на території Свердловської області виникли шість великих пожеж, які, зокрема, охопили селища Тайожний та Сосьва. Вогонь знищив майже 180 будівель, більшість із них – житлові. Про це повідомила пресслужба МНС РФ.
Займання у селищі Сосьва сталось після обіду 25 квітня на місцевій пилорамі. Вогонь швидко перекинувся і там спалахнули житлові будинки, зокрема й багатоповерхівки. Згоріли також колонія, пилорама і підприємство з виробництва асфальту та бетону.
Наразі техногенні пожежі локалізовані.
«Вогнем було знищено: 178 будівель, у тому числі 134 житлові будинки, 32 нежитлові будинки, вісім дачних будинків, дві господарські споруди, магазин, покрівлю одного багатоквартирного житлового будинку», – уточнили в МНС.
Спершу стало відомо про пожежу у Тайожному, яку гасили і з вертольота Мі-8. До ранку 26 квітня займання локалізували та продовжують ліквідовувати наслідки пожежі.
У Сосьві вогонь охопив 9 тис. кв. м. У населеному пункті запровадили режим надзвичайної ситуації.
Пожежний потяг та два вертольоти Мі-8 відправили гасити пожежу і в селі Баляга в Забайкальському краї.
Наразі рятувальники розбирають завали й поливають знищені вогнем житлові будинки та будівлі.
Раніше повідомлялося, що під Іркутськом журналісти знайшли раніше невідоме кладовище «вагнерівців». Всередині деяких ям видно обгорілу землю, а деякі – димляться.
До слова, напередодні у російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа. Місцеві мешканці повідомляли про дивний рудий дим. Росіяни не виключали токсичні викиди в атмосферу.
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