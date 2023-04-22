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Дим і страшний сморід: під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Дим і страшний сморід: під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)
Вогонь охопив площу 1,5 тис. кв. м
фото: МНС РФ

Горить цех із утилізації пластику та гуми

У суботу, 22 квітня, вранці виникла масштабна пожежа у підмосковних Люберцях. Там горить цех із утилізації пластику та гуми, повідомляє МНС Росії.

Пожежним вдалося локалізувати пожежу на площі 1,5 тис. кв. м в районі 6 години ранку. Загрози розповсюдження вогню немає.

Проте, дим і сморід розповсюдився далеко за межі Люберців.

Відомостей про постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, 20 квітня у російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа. Місцеві мешканці повідомляли про дивний рудий дим. Росіяни не виключають токсичні викиди в атмосферу.

19 квітня у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області загорілося підприємство з виробництва пластмаси. Вогонь стрімко поширюється і вже охопив 4500 кв м. 

Теги: рятувальники росія пожежа

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