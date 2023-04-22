Дим і страшний сморід: під Москвою масштабна пожежа (фото, відео)
Горить цех із утилізації пластику та гуми
У суботу, 22 квітня, вранці виникла масштабна пожежа у підмосковних Люберцях. Там горить цех із утилізації пластику та гуми, повідомляє МНС Росії.
Пожежним вдалося локалізувати пожежу на площі 1,5 тис. кв. м в районі 6 години ранку. Загрози розповсюдження вогню немає.
Проте, дим і сморід розповсюдився далеко за межі Люберців.
Відомостей про постраждалих наразі немає.
Як повідомлялося, 20 квітня у російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа. Місцеві мешканці повідомляли про дивний рудий дим. Росіяни не виключають токсичні викиди в атмосферу.
19 квітня у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області загорілося підприємство з виробництва пластмаси. Вогонь стрімко поширюється і вже охопив 4500 кв м.
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