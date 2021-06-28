Вакцинація в Україні. Від початку кампанії зроблено майже 2,5 млн щеплень

27 червня проводили щеплення у Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

За минулу добу в Україні проведено понад 18 тис. вакцинацій

За минулу добу, 27 квітня, в Україні було щеплено проти коронавірусу 18631 особу. З них вакциновано першою дозою – 11041 людину, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7590 осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2484766 щеплень, з них отримали першу дозу – 1 904 878 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 579888 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Найбільшу кількість щеплень за 27 червня було проведено у Києві – 2879 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 315455 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу виглядає так:

Протягом доби працювали:

123 мобільні бригади,

241 пункт щеплення;

83 центри вакцинації.

Станом на 27 червня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 749 035 людей.

Нагадаємо, за добу 26 червня в Україні 43660 людей було щеплено проти коронавірусу.