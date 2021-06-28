  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вакцинація в Україні. Від початку кампанії зроблено майже 2,5 млн щеплень

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    27 червня проводили щеплення у Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві - Вакцинація в Україні. Від початку кампанії зроблено майже 2,5 млн щеплень
    27 червня проводили щеплення у Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві
    Фото: Главком

    За минулу добу в Україні проведено понад 18 тис. вакцинацій

    За минулу добу, 27 квітня, в Україні було щеплено проти коронавірусу 18631 особу. З них вакциновано першою дозою – 11041 людину, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 7590 осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2484766 щеплень, з них отримали першу дозу – 1 904 878 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 579888 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

    Найбільшу кількість щеплень за 27 червня було проведено у Києві – 2879 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 315455 щеплень.

    Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу виглядає так:

    Протягом доби працювали:

    • 123 мобільні бригади,
    • 241 пункт щеплення;
    • 83 центри вакцинації.

    Станом на 27 червня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 749 035 людей.

    Нагадаємо, за добу 26 червня в Україні 43660 людей було щеплено проти коронавірусу.

    Читайте також: «Дельта»-біда. Як новий спалах Covid-19 восени накриватиме Україну
    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вакцинація в Україні. Від початку кампанії зроблено майже 2,5 млн щеплень