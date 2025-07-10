На конференції у Римі показали сталеві укриття для захисту українських школярів від обстрілів

Сталева «Цитадель» для безпеки українських дітей: у Римі представили проект укриття для шкіл

На Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі презентували проєкт «Цитадель» – модульні сталеві підземні укриття, які будуть встановлювати в українських школах для захисту дітей під час повітряних тривог. Композицію з двох модулів-«криївок», обладнаних як шкільні укриття, під час конференції мали змогу оглянути всі відвідувачі конференції.

Укриття спроєктоване з урахуванням особливостей освітнього середовища. Це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на шкільних подвір’ях або поруч із будівлями. Модуль для шкіл у межах проєкту «Цитадель» розрахований на 48 людей, а кілька модулів можна об'єднувати у складні конфігурації. Створила «Цитадель» Група Метінвест, у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій.

«Ми вже маємо значний досвід у виробництві й застосуванні сталевих підземних укриттів – «криївок» для поясів оборони та операторів дронів. З них також побудований перший в історії України підземний шпиталь та командні центри бригад, які довели свою ефективність у бойових умовах. Тепер ми готові масштабувати ці рішення для шкіл. Це шлях до збереження нашого майбутнього, наших дітей. Ми інвестуємо в безпеку, у відновлення, бо це наша відповідальність як Групи Метінвест. Це принципова позиція нашого акціонера, Ріната Ахметова, і вона є основою нашого бізнесу», – зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Модульність і універсальність конструкції дає змогу адаптувати її до різних умов і об’єктів – шкіл, лікарень, промислових підприємств, житлових районів і прифронтових територій. Герметичні сталеві секції легко поєднуються в блоки, а монтаж займає лише кілька днів. Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням. Всередині укриття передбачено місця для сидіння, за потреби – для сну, санвузол, освітлення, вентиляцію. Укриття автономне – витримує обстріли й не потребує підключення до зовнішніх джерел живлення та водопостачання.

«Безпечні укриття в українських школах – життєва необхідність. Усі діти мають отримати надійний захист. «Цитадель» – саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки. Його можна застосовувати по всій країні», – каже голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

URC 2025 – четверта міжнародна конференція, присвячена швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України. Подія об’єднала представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ, великого бізнесу, муніципалітетів і громадянського суспільства. Серед головних тем – мобілізація бізнесу для відбудови, розвиток людського капіталу, відновлення громад і регіонів, а також євроінтеграція.

Нагадаємо, Метінвест Ріната Ахметова створив для військових підземний госпіталь, де врятували вже тисячі життів. Він схований на глибині 6 метрів під землею, має площу в 500 «квадратів», та має всередині сучасну реанімацію, хірургію, лабораторію, генераторну, каналізаційну системи і автономну свердловину. Метінвест вклав в шпиталь 20 млн грн. З них 7 млн грн – вартість медичного обладнання і 13 млн – «криївки» та будівельні роботи. Проект виконувався в рамках ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Зараз компанія споруджує ще два підземні госпіталі.