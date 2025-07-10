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Конференція з питань відновлення України у Римі: трансляція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Конференція з питань відновлення України у Римі: трансляція
Конференція у Римі триватиме два дні
фото: Європейська правда

У заході візьмуть участь представники понад 90 країн

У Римі почалася Конференція з питань відновлення України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Конференція URC-2025 триватиме два дні. У заході візьмуть участь представники понад 90 країн, зокрема 80 глав держав і урядів, особисто, або віртуально.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули на Конференцію з відновлення України у Римі.

Як повідомлялося, 10 липня у Римі стартує дводенна Конференція з питань відновлення України (URC-2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

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Теги: Італія Володимир Зеленський

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