Пекельна спека в Італії: у лікарнях утворились черги

Шалена спека призводить до проблем у лікарнях Італії

У лікарняних відділеннях невідкладної допомоги по всій Італії збільшилася кількість пацієнтів через сильну спеку, яка ще більше посилюється. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

У деяких найспекотніших регіонах, наприклад у Тоскані, кількість надходжень до лікарень збільшилася на 20%, причому більшість пацієнтів складають люди похилого віку, які страждають від зневоднення.

Як пише видання Today, в Італії фіксують тисячі госпіталізацій через тепловий удар, відділення невідкладної допомоги відчувають збільшення кількості звернень через спеку та високі температури.

Повідомляється, що для надання оперативної допомоги медичні бригади постійно чергують поблизу туристичних місць у Мілані, Римі, Венеції та Флоренції. Попри це місцеві служби охорони здоров'я зафіксували збільшення кількості теплових ударів на 10%, а у медичних закладах утворились черги. За словами віцепрезидента Італійського товариства надання невідкладної допомоги Маріо Гуаріно, «теплові удари найчастіше відбуваються у містах із високою температурою та підвищеною вологістю».

За прогнозами, спека триватиме ще як мінімум 10 днів, при цьому температура у південних районах країни та на островах досягне 42°C.

Деякі регіони, зокрема Лаціо, Умбрія, Тоскана, Калабрія та Апулія, планують заборонити роботу на відкритому повітрі в спекотні години дня.

В умовах спеки та вітру також надійшли повідомлення про лісові пожежі в Лаціо, Сицилії, Кампанії, а особливо на Сардинії, де за кілька годин спалахнули 24 пожежі.

Нагадаємо, екстремальна спека охопила південь Європи: запроваджено обмеження на роботу. Італія та Іспанія зіткнулися з рекордними температурами, що змусило владу вжити надзвичайних заходів для захисту населення.

До слова, Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C.