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Зеленський зустрівся з Папою Римським: про що говорили (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський зустрівся з Папою Римським: про що говорили (фото, відео)
Сторони обговорили війну, що триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру
фото: Vatican Media

Понтифік висловив біль з приводу жертв війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 липня, зустрівся з Папою Левом XIV під час свого візиту до Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Святого престолу.

«Сьогодні вранці Святий Отець прийняв на аудієнції: пана Володимира Зеленського, Президента України, та його свиту», – йдеться в повідомленні.

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Vatican News зазначає, що сторони обговорили війну, що триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру.

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«Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій. Святіший Отець висловив біль з приводу жертв та поновив свої молитви і близькість до українського народу, підтримуючи кожні зусилля, спрямовані на звільнення полонених та пошук спільних рішень», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. 10-11 липня столиці Італії пройде чергова зустріч «коаліції рішучих». 

У глави держави ще заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Переговори з Келлогом – спецпосланцем Дональда Трампа – відбудуться на тлі того, що президент США після перерви в поставках пообіцяв передати Україні додаткову зброю, насамперед оборонну, щоб допомогти їй захиститися від атак РФ.

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Теги: Володимир Зеленський Папа Римський Італія

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