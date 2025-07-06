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В Італії батько роками тримав двох дітей у лісовій хатині, побоюючись коронавірусу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Італії батько роками тримав двох дітей у лісовій хатині, побоюючись коронавірусу
Італійська влада вимагає забрати хлопчиків у батька і віддати до прийомної родини
фото з відкритих джерел

Хлопчики дев’яти та шести років були повністю відірвані від світу

Батько двох дітей, побоюючись коронавірусу, роками тримав їх у лісовій хатині. Про це «Главком» із посиланням на Bild.

За даними італійських ЗМІ, батько з Нідерландів ховав дітей у покинутому фермерському будинку в лісі неподалік Туріна через страх перед коронавірусом.

Хлопчики, одному з яких дев’ять років, а іншому – шість, не ходили до школи, не відвідували лікарів та навіть, як повідомляється, не вміли нормально розмовляти. На момент виявлення обидва були у підгузках. Зараз італійська влада вимагає забрати їх у батька і віддати до прийомної родини.

На думку слідчих, пише газета Corriere della Sera, батько «був одержимий коронавірусом і жив у страху, що діти можуть заразитися».

Сам батько, 46-річний Фредерік, свою провину заперечує. Він каже, що діти були щасливі, каталися на поні та на лижах, а навчання проходили англійською та італійською мовою.

За словами чоловіка, він заробляє, здаючи нерухомість у Німеччині та Нідерландах, а також творчістю.

Зважаючи на все, родина переїхала з Німеччини до Італії три роки тому, при цьому мати двох хлопчиків – уродженка Марокко – ніяк не коментує ситуацію.

Нагадаємо, китайські вірусологи виявили новий коронавірус кажана, який може заражати людей тим самим шляхом, що й Covid-19. Новий вірус отримав назву Hku5-CoV.

До слова, ЦРУ вважає версію, що пандемія коронавірусу почалася через витік з лабораторії у місті Ухань, найбільш вірогідною. До цього моменту США заявляли, що не мають достатньої інформації щодо цього, уточнили журналісти.

На підтвердження цієї версії американські конгресмени навели низку аргументів. За їх словами, коронавірус має біологічні характеристики, що не зустрічаються в природі. Крім того, вони стверджують, що всі випадки Covid-19 трапляються через єдиний контакт з людиною, проте під час пандемій зазвичай фіксується не один випадок поширення.

Також у низці американських ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп нібито готується вимагати від Китаю трильйонної компенсації  за коронавірус. Одним із свідчень підготовки до нової антикитайської кампанії США стала доповідь ВООЗ про походження Covid-19.

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Теги: влада вірус батько Італія

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