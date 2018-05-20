На Кубі оголосили жалобу за загиблими в авіакатастрофі

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Влада Куби оголосила жалобу через падіння пасажирського літака з понад сотнею людей на борту

Унаслідок аівіакатастрофи пасажирського літака Boeing 737 з понад сотнею людей на борту, що сталася напередодні, влада Куби оголосила жалобу в державі. Про це в суботу, 19 травня, повідомляє інформагенція dpa.

Відомо, що вдалося врятувати трьох пасажирок. Уцілілі перебувають у лікарні в Гавані. За словами представника медичного закладу, лікарі оцінюють стан цих трьох жінок як критичний, інформують місцеві ЗМІ. Одна з пацієнток отримала серйозні опіки. Раніше повідомлялося, що з-під уламків вдалося витягти чотирьох потерпілих - трьох жінок та одного чоловіка. Але згодом чоловік помер від травм.

Як повідомив міністр транспорту Куби Адель Іскьєрдо, в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 поблизу аеропорту Гавани загинули 113 людей.

Раніше повідомлялося, що на борту літака було 105 пасажирів та шестеро членів екіпажу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

Літак, за попередньою інформацією, належить мексиканській компанії Damojh Aerolíneas SA, яка займається чартерними рейсами.

Джерело: Deutsche Welle