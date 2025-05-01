Одеса перебуває під атакою «шахедів»: вибухи не вщухають, виникли пожежі

В одному з районів міста видніється пожежа

Загроза «шахедів» для міста триває

У ніч проти 1 травня в Одесі прогриміла серія вибухів, вибухи не вщухають й досі. Місто перебуває під атакою ворожих дронів. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає «Главком».

За його словами, вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.

За повідомленням місцевих пабліків, у місті почались пожежі у декількох місцях. Над Одесою здіймаються величезні стовпи диму. Також повідомляється про «приліт» у багатоповерхівку.

Наразі інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнуваннь уточнюються. На місця влучах попрямували екстрені служби.

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