Одеса перебуває під атакою «шахедів»: вибухи не вщухають, виникли пожежі
Загроза «шахедів» для міста триває
У ніч проти 1 травня в Одесі прогриміла серія вибухів, вибухи не вщухають й досі. Місто перебуває під атакою ворожих дронів. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає «Главком».
За його словами, вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.
За повідомленням місцевих пабліків, у місті почались пожежі у декількох місцях. Над Одесою здіймаються величезні стовпи диму. Також повідомляється про «приліт» у багатоповерхівку.
Наразі інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнуваннь уточнюються. На місця влучах попрямували екстрені служби.
Новина доповнюється...
Коментарі — 0