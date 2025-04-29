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Дронова атака призвела до серйозних руйнувань на базі відпочинку у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дронова атака призвела до серйозних руйнувань на базі відпочинку у Києві (фото)
Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
фото: Суспільне Новини

За словами управляючого базою, внаслідок російської дронової атаки пошкоджені усі будівлі

Сьогодні вночі, 29 квітня, російські війська атакували Київ безпілотниками. В результаті падіння збитих дронів постраждала база відпочинку у Деснянському районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами управляючого базою Романа Сидоренка, внаслідок російської дронової атаки пошкоджені усі будівлі. На момент падіння уламків там було три людини, серйозних поранень вони не отримали.

Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
фото: Анна Самара/Суспільне Новини
Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
фото: Анна Самара/Суспільне Новини

«У перший приліт нам винесло всі вікна, двері там, де ми спали в кімнаті. Ми перебігли у іншу кімнату і з іншого боку прилетіло, і там винесло все. І потім пішло по території ще. Десь три-чотири прильоти було. Прильоти один від одного десь в 30 метрах», – сказав Сидоренко.

Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
фото: Суспільне Новини

Чоловік розповів, що база не працювала від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Наразі готувалися відкритися цього літнього сезону.

«Несучі стіни всередини пошкоджені, доведеться це зносити, я думаю, і заново все це запускати. Цього року ми вже напевно не відкриємося. Будемо планувати на наступний рік. Жодної цілої будівлі нема. Де вікна, де двері, де дах пробитий, де просто нема стін. Машини теж постраждали», – сказав Сидоренко.

Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
фото: Суспільне Новини

Також на території бази сталася пожежа, її загасили. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Також правоохоронці та представники Деснянської РДА оцінюватимуть збитки.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували Київ безпілотниками. На околицях міста та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 БпЛА. З них – дев'ять знищили сили ППО, ще ldf – радіолокаційно втрачені. Обійшлося без пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Троє людей звернулися по медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

Теги: Київ обстріл дрон

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