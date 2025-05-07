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Дрони СБУ атакували російські військові заводи «Базальт» та «Сплав» – джерело

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Дрони СБУ атакували російські військові заводи «Базальт» та «Сплав» – джерело
«Бавовна «завітала» на «Базальт» – головне оборонне підприємство РФ із виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ»
фото з соцмереж

Рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області «план Килим», який передбачає закриття аеропортів

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ уразили два заводи ВПК в російському тилу: «Базальту» та «Сплаву». Про це «Главкому» повідомили джерела у СБУ.

«Бавовна «завітала» на «Базальт» – головне оборонне підприємство РФ із виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа. А також на завод «Сплав» – єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення», – повідомив співрозмовник.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області «план Ковьор», який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.

«На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей росії триватиме й надалі», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 6 травня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки невстановлених літальних апаратів. У різних районах півострова було чутно вибухи, а російські системи протиповітряної оборони були приведені в дію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Близько 21:30 за київським часом так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв оголосив про введення режиму повітряної тривоги на території Криму.

Також у ніч проти середи, 7 травня, у Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ. Відповідні відео вже з’явились в Telegram-каналах, передає «Главком».

Зазначається, що пожежу видно на вулиці, на якій знаходиться АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточного керованого озброєння. Атакож на цій же вулиці розташоване науково-виробниче об’єднання «Сплав». На цьому підприємстві виробляють реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч», «Торнадо», боєприпаси для ТОС-1А «Солнцепек».

До слова, сьогодні вночі під атакою дронів опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Відповідні фото та відео вже з’явились в Telegram-каналах, передає «Главком».

Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.

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Теги: безпілотник дрон

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