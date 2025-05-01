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Залужний назвав найбільш ефективну зброю на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Залужний назвав найбільш ефективну зброю на фронті
Валерій Залужний заявив, що вже розпочалися перегони за домінування між дронами та РЕБ
фото: Радіо Свобода

Масове використання дронів у бойових діях змусило українців почати самостійно розробляти та випускати нові БпЛА

Найбільш ефективною зброєю, яка допомогла змінити ситуацію на полі бою в Україні, виявилися дрони. Про це заявив ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії, Дослідницькому центру Athena Lab, інформує «Главком».

Залужний зазначив, що високоточна зброя має надзвичайно високу вартість, складність використання і надто обмежену кількість. А також вона є обмежено ефективною проти військ, розгорнутих на широкому фронті або захищених укріпленнями. 

Масове використання дронів у бойових діях змусило українців почати самостійно розробляти та випускати нові БпЛА. Зокрема, FPV-дрони почали виготовляти десятками тисяч у гаражах, маленьких майстернях і навіть у загалом непристосованих для виробництва зброї приміщеннях. І це змінює сценарій війни.

Колишній головнокомандувач зазначив, що розширення виробництва дронів вже у 2027 році дозволить забезпечити війська цими ресурсами в кількостях і за ціною, прийнятною для великомасштабної війни. 

Крім того, вже розпочалися перегони за домінування між дронами та засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Але наразі виробники БпЛА мають невелику перевагу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва. У 2023 році було допущено лише 75 різновидів БпЛА. 

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Теги: дрон зброя безпілотник ЗСУ Валерій Залужний війна

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