Російський удар по ЧАЕС. Директор станції у річницю катастрофи оцінив стан конфайнменту

В якому стані сховище перебуває після атаки російського безпілотника у лютому

Ізоляційна аркова споруда над зруйнованим унаслідок аварії четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції частково втратила свої проєктні властивості. Це сталося 14 лютого 2025 року під час прямого влучання російським безпілотним літальним апаратом з фугасною бойовою частиною. Про це «Главкому» повідомив виконувач обов’язків генерального директора Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Сергій Мартинов.

Особливо вплинула на стан Арки тривала (впродовж трьох тижнів) ліквідація пожежі еластичних елементів герметизації нового безпечного конфайнменту (НБК) і мембран його примикання до бетонних конструкцій торцевих стін основи НБК.

Водночас Мартинов зазначив, що також існує ризик небезпечного впливу атмосферних опадів та підвищеної вологи атмосферного повітря на процес корозії несучих елементів конструкції комплексу.

«І з втратою захисної функції оболонки НБК навіть дещо підвищився (ризик небезпечного впливу атмосферних опадів – «Главком»), але має більший вплив на технічний стан нестабільних конструкції об’єкту «Укриття», ніж на основну захисну споруду НБК, яка має певний запас (15 років) антикорозійного захисту і обладнана системою моніторингу корозії», – пояснив він.

Тобто волога, яка в процесі гасіння пожежі просочилася під Арку більше загрожує не самій Арці, а старому саркофагу.

Нагадаємо, удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

18 лютого, пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України інформувала, що ліквідація наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС досі триває.

Нагадаємо, 26 квітня 2025 року минає 39 років з дня однієї з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства. Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стала поворотною точкою у світовій історії ядерної енергетики. Вона докорінно змінила підходи до безпеки на АЕС, ставши уроком для всіх атомників світу.