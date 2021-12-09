Сербська влада відразу готова ставати на задні лапки перед великим братом із Кремля

Бувають спецслужби, які розкривають змови, а є ті, що їх вигадують

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Как сообщает сербская печать, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов, который мы с Андреем Пивоваровым провели в Белграде в мае этого года. По данным газеты Danas прослушку организовало Агентство безопасности и информирования Сербии (БИА). Патрушев поблагодарил сербского коллегу за предоставленные данные.

Как известно, бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, а бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше.

Умиляет готовность нынешних сербских властей вставать на задние лапки перед большим братом из Кремля. Теперь понятно, о каком «сотрудничестве в области безопасности» говорили Патрушев и Вулин на встрече в середине мая, на которой и были переданы расшифровки прослушанных разговоров.

Спустя две недели Андрей Пивоваров был арестован – «по-белорусски», прямо с борта самолета.

На днях сербский министр снова посетил Москву. После встречи Вулин и Патрушев объявили о создании совместной «рабочей группы по борьбе с цветными революциями», в задачи которой будет входить предотвращение демонстраций и постоянный мониторинг активистов оппозиции, неправительственных организаций и независимых журналистов.

Навязчивый страх обитателей Кремля перед возможными протестами хорошо известен. У нынешней же сербской власти это вообще в каком-то смысле родовая травма. Александр Вулин в прошлом – политический соратник диктатора Слободана Милошевича, который потерял власть в ходе «бульдозерной революции» 2000 года, был передан для суда в Гаагу и закончил свои дни в голландской тюрьме Схевенинген.

Ирония ситуации в том, что когда в обществе накопится достаточный потенциал для противостояния диктатуре, никакие «рабочие группы» и «сотрудничество в области безопасности» уже не помогут.

Спросите у сербов, они подтвердят.

Джерело: Эхо Москвы

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