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    Думки вголос

    Сербська влада відразу готова ставати на задні лапки перед великим братом із Кремля

    Нав'язливий страх мешканців Кремля перед можливими протестами добре відомий, а у нинішньої сербської влади це взагалі родова травма - Сербська влада відразу готова ставати на задні лапки перед великим братом із Кремля
    Нав'язливий страх мешканців Кремля перед можливими протестами добре відомий, а у нинішньої сербської влади це взагалі родова травма

    Бувають спецслужби, які розкривають змови, а є ті, що їх вигадують

    Мовою оригіналу

    Как сообщает сербская печать, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов, который мы с Андреем Пивоваровым провели в Белграде в мае этого года. По данным газеты Danas прослушку организовало Агентство безопасности и информирования Сербии (БИА). Патрушев поблагодарил сербского коллегу за предоставленные данные.

    Как известно, бывают спецслужбы, которые раскрывают заговоры, а бывают те, которые их выдумывают. Надеюсь, Николаю Платоновичу будет интересно почитать расшифровки лекций о муниципальном хозяйстве и юридическом сопровождении избирательных кампаний. Дело межгосударственной важности, не меньше.

    Умиляет готовность нынешних сербских властей вставать на задние лапки перед большим братом из Кремля. Теперь понятно, о каком «сотрудничестве в области безопасности» говорили Патрушев и Вулин на встрече в середине мая, на которой и были переданы расшифровки прослушанных разговоров.

    Спустя две недели Андрей Пивоваров был арестован – «по-белорусски», прямо с борта самолета.

    На днях сербский министр снова посетил Москву. После встречи Вулин и Патрушев объявили о создании совместной «рабочей группы по борьбе с цветными революциями», в задачи которой будет входить предотвращение демонстраций и постоянный мониторинг активистов оппозиции, неправительственных организаций и независимых журналистов.

    Навязчивый страх обитателей Кремля перед возможными протестами хорошо известен. У нынешней же сербской власти это вообще в каком-то смысле родовая травма. Александр Вулин в прошлом – политический соратник диктатора Слободана Милошевича, который потерял власть в ходе «бульдозерной революции» 2000 года, был передан для суда в Гаагу и закончил свои дни в голландской тюрьме Схевенинген.

    Ирония ситуации в том, что когда в обществе накопится достаточный потенциал для противостояния диктатуре, никакие «рабочие группы» и «сотрудничество в области безопасности» уже не помогут.

    Спросите у сербов, они подтвердят.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим Сербія
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    Сербська влада відразу готова ставати на задні лапки перед великим братом із Кремля