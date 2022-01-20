«Без паніки!» Мережі налякало останнє звернення Зеленського до народу

Відеоролик зі зверненням президента піддають нищівній критиці

Вчорашнє відеозвернення президента України до народу викликало бурхливу реакцію у соціальних мережах. Здебільшого президента критикують за невдалу комунікацію, мовляв, його звернення із закликом не панікувати насправді може призвести лише до зворотнього результату.

На думку виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження» Віктора Сушка, відеозвернення є невдалим, оскільки голова держави вербалізував хибний меседж, який можуть невірно зрозуміти як українці, так і західні партнери.

«Бо меседж мав бути: «ситуація складна, але ми з партнерами докладаємо всіх зусиль, і ми безумовно знайдемо дипломатичний шлях приборкати агресора». А вийшло: «проблем немає, загроза перебільшена, все файно, гуляймо, шашлики…», – вважає Віктор Сушко.

На думку керівника фонду, меседж президента може бути сприйнятий як знак недовіри до всього демократичного світу, який мобілізувався заради відвернення катастрофи і допомоги Україні.

Зі свого боку засновник та голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства «Главком» Віктор Шлінчак вважає, що звернення президента не досягло основної мети – заспокоїти громадян.

«Це ж треба вміти так «заспокоїти» співвітчизників, щоб більшість з них підсвідомо ще більше напряглись», – зазначив Шлінчак.

«Той випадок, коли мовчання – золото. Краще б він мовчав», – прокоментував його допис один з підписників.

«До його звернення паніки не було», – зазначила інша коментаторка.

Відомий економіст Сергій Фурса відреагував на виступ президента, опублікувавши у соціальній мережі пародійний постер голівудського кінофільму «Не дивіться вгору» з обличчям Зеленського.

«Замість тисячі слів:)», – написав Сергій Фурса.

«Так!! Як фільм «don't look up»… хто не дивився, обов‘язково подивіться на Netflix.. це 100% про нашу владу», – прокоментувала його допис одна з коментаторок.

«А мені не смішно від слова взагалі», – написала інша.

Вразило звернення Зеленського і журналістку, ведучу програм телекомпанії «Суспільне Крим» Ларису Волошину. На її думку, заперечння президентом можливості ескалації російської агресії нагадує поведінку нареченої або дитини алкоголіка: «Ви всьо врьотє, дядя Вова калоший».

«Він досі вірить Путіну. Ба більше, він вірить тільки йому. Він вірить йому так, наче отримав особисті гарантії, що нічого страшного не станеться і все це «проїскі ворогів, які хочуть посварити братні народи». Тому моя відповідь на питання: «Що це було?» така: «Це була відповідь російського президента на запитання про можливий напад на Україну у виконанні артиста самодіяльності», – підсумувала журналістка

Нагадаємо, 19 січня президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах звернення до українців з приводу можливого наступу російських військ. У зверненні президент, зокрема, закликав співвітчизників «охолодити емоції, не розганяти паніку та не читати фейки».

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