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    Думки вголос

    Сербська влада перетворилася на хлопчиків на побігеньках у Путіна і Патрушева

    Александр Вулін&nbsp;&ndash;&nbsp;глава МВС Сербії - Сербська влада перетворилася на хлопчиків на побігеньках у Путіна і Патрушева
    Александр Вулін – глава МВС Сербії

    Сербські спецслужби прослуховували семінар російських опозиціонерів у Белграді

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    Поговорили с сербской газетой «Nova» о том, как местная госбезопасность прослушивала наш майский семинар в Белграде и как глава МВД Сербии Александр Вулин затем лично передал расшифровки секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву.

    Вскоре после этого был арестован соорганизатор семинара, экс-директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

    История не новая – сербская пресса писала об этом еще в декабре, тогда же Патрушев благодарил Вулина, тогда же на «России-24» вышел хвалебный по адресу сербских спецслужб репортаж.

    Но министр возбудился почему-то только сейчас. Говорят, даже пригрозил мне судом за «клевету». Что ж, готов встать в очередь – сразу за Патрушевым и «Россией-24».

    А если серьезно, нынешним сербским властям, добровольно взявшим на себя роль мальчиков на побегушках у Путина и Патрушева, вряд стоит удивляться, когда им об этом напоминают.

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    Джерело: Эхо Москвы

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    Теги: Росія Путін путінський режим Сербія
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    Сербська влада перетворилася на хлопчиків на побігеньках у Путіна і Патрушева