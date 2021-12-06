На Сахаліні китайський суховантаж сів на мілину (відео)

На борту судна Xing Yuan перебуває екіпаж із 12 громадян Китаю

У порту російського міста Холмськ на Сахаліні сів на мілину китайський суховантаж. Про це повідомляє керівництво Сахалінської області.

«У Холмському морському порту сів на мілину суховантаж. Судно прибило прямо до берегу. На місце події виїхала оперативна група МНС», – йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на борту судна Xing Yuan перебуває екіпаж із 12 громадян Китаю. Екіпаж запитував евакуацію. Також на судні міститься запас палива 103 тонни.

Нагадаємо, нещодавно у Чорному морі затонуло судно з хімікатами.