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    В Атлантиці сформувався тропічний шторм, який може перейти в ураган

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    Стихія рухається на північний захід, в бік Сполучених Штатів, зі швидкістю до 21 км на годину - В Атлантиці сформувався тропічний шторм, який може перейти в ураган

    Стихія рухається на північний захід, в бік Сполучених Штатів, зі швидкістю до 21 км на годину

    графіка: nytimes.com

    Циклону присвоєно ім’я Віктор

    В Атлантиці сформувався тропічний шторм, його потужність найближчим часом може дійти до рівня урагану. Про це повідомляється на сайті Національного центру спостереження за ураганами США.

    Циклону присвоєно ім’я Віктор. Стійка швидкість вітрів всередині циклону поки не перевищує 63 км на годину, що відповідає потужності шторму.

    Стихія рухається на північний захід, в бік Сполучених Штатів, зі швидкістю до 21 км на годину.

    графіка: nhc.noaa.gov
    графіка: nhc.noaa.gov

    Водночас синоптики прогнозують, що Віктор може збільшити свою потужність до урагану впродовж п’ятниці – суботи.

    Нагадаємо, у вересні США накрив ураган Іда.

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    Теги: США стихійні лиха шторм ураган
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    В Атлантиці сформувався тропічний шторм, який може перейти в ураган