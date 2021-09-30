В Атлантиці сформувався тропічний шторм, який може перейти в ураган

Стихія рухається на північний захід, в бік Сполучених Штатів, зі швидкістю до 21 км на годину

Циклону присвоєно ім’я Віктор

В Атлантиці сформувався тропічний шторм, його потужність найближчим часом може дійти до рівня урагану. Про це повідомляється на сайті Національного центру спостереження за ураганами США.

Циклону присвоєно ім’я Віктор. Стійка швидкість вітрів всередині циклону поки не перевищує 63 км на годину, що відповідає потужності шторму.

Стихія рухається на північний захід, в бік Сполучених Штатів, зі швидкістю до 21 км на годину.

графіка: nhc.noaa.gov

Водночас синоптики прогнозують, що Віктор може збільшити свою потужність до урагану впродовж п’ятниці – суботи.

Нагадаємо, у вересні США накрив ураган Іда.