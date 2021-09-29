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    Над Канарами формуються токсичні хмари (відео)

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    Внаслідок контакту лави та води відбувається хімічна реакція за участю хлору - Над Канарами формуються токсичні хмари (відео)
    Внаслідок контакту лави та води відбувається хімічна реакція за участю хлору
    фото: Insider Paper

    Токсичний газ може спровокувати погіршення стану здоров'я

    Лава з вулкана на іспанському острові Ла-Пальма досягла Атлантичного океану, через що на Канарах почали з'являтися токсичні хмари. Про це повідомляє BBC.

    Розпечений потік досяг води в районі Плая-Нуева. Внаслідок контакту лави та води відбувається хімічна реакція за участю хлору.

    фото: Insider Paper
    фото: Insider Paper

    Зазначається, що токсичний газ може спровокувати погіршення стану здоров'я жителів – викликати подразнення шкіри та очей, вплинути на органи дихання.

    Існують також побоювання, що частина берегової лінії тепер може обвалитися.

    Як відомо, цієї ночі вулканічна лава на Канарах досягла океану, спровокувавши викиди шкідливих газів.

    Нагадаємо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

    27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

    Сьогодні, 29 вересня, уряд Іспанії оголосив острів Пальма, що входить до складу Канарських островів, зоною лиха.

    Нагадаємо, авіакомпаніям рекомендували уникати польотів над Канарами.

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    Теги: стихійні лиха вулкан Іспанія
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    Над Канарами формуються токсичні хмари (відео)