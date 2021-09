Над Канарами формуються токсичні хмари (відео)

Лава з вулкана на іспанському острові Ла-Пальма досягла Атлантичного океану, через що на Канарах почали з'являтися токсичні хмари. Про це повідомляє BBC.

Розпечений потік досяг води в районі Плая-Нуева. Внаслідок контакту лави та води відбувається хімічна реакція за участю хлору.

фото: Insider Paper

Зазначається, що токсичний газ може спровокувати погіршення стану здоров'я жителів – викликати подразнення шкіри та очей, вплинути на органи дихання.

Lava from the La Palma volcano has hit the ocean. It's feared the reaction between the molten rock and seawater could release clouds of hydrochloric acid into the atmosphere.



