Землетрус у Туреччині: одна людина загинула, 18 постраждалих



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В провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів

В результаті підземних поштовхів впала спостережна вежа, та були поранені двоє охоронців

Кількість постраждалих від землетрусу, який стався 14 червня на сході Туреччини, зросла до 18 осіб.

Про це повідомляє Anadolu.

«В результаті землетрусу постраждали 18 осіб. Серед них немає жодного в критичному стані», — повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай.

У свою чергу, губернатор провінції Бінгол, де стався землетрус, повідомив про одного загиблого.

За його словами, в результаті підземних поштовхів впала спостережна вежа, та були поранені двоє охоронців. Один із них пізніше помер.

Нагадаємо, в неділю, 14 червня, в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.