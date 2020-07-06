На виборах до парламенту Сербії перемогла провладна партія



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Виборчий список Олександра Вучича набрав 60,65% від виборців

Партія президента Вучича отримала можливість самостійно сформувати Кабмін

Сербська прогресивна партія перемогла на парламентських виборах із результатом 60,65%. Про це 5 липня повідомив Центрвиборчком Сербії.

Остаточні дані голосування такі: виборчий список Олександра Вучича набрав 1 953 998 голосів, тобто 60,65% від виборців, що проголосували, і 188 місць у парламенті; виборчий список Івіци Дачича - Соціалістична партія Сербії, Єдина Сербія - Драгана Марковича Палми набрав 334 333 голоси, тобто 10,38% і 32 мандати; виборчий список Олександра Шапича - Перемога для Сербії набрав 123 393 голоси, тобто 3,83%, 11 мандатів.

Таким чином, партія президента Вучича отримала можливість самостійно сформувати Кабмін.

Решта 18 партій і політичних рухів не змогли подолати прохідний бар'єр у 3%.

Згідно із законом про нацменшини до парламенту пройшли представники угорської партії Союз воєводинських угорців (дев'ять місць), об'єднаний виборчий список македонських партій, що представляють македонську діаспору Сербії (чотири місця), албанська партія Албанська демократична ініціатива (три місця) і Партія демократичної дії Санджака Сулеймана Угляніна (три місця).

Крім того, до парламенту увійшли чотири представники малих народностей Сербії.

Нагадаємо, 21 червня в Сербії відбулися парламентські вибори. Першого липня близько 200 тисяч громадян Сербії повторно голосували на 234 виборчих дільницях на виборах депутатів Скупщини (парламенту) країни.

Явка на виборах на минулому повторному голосуванні 1 липня становила 48,93%.

До слова, ввечері 5 липня у Хорватії завершилося голосування на парламентських виборах.

Партія HDS прем'єр-міністра Андрея Пленковича отримує 62 місця у парламенті, що на 19 мандатів більше, чим здобуває опозиційна коаліція.