На заводі в Англії стався потужний вибух після удару блискавки

Свідки повідомили, що бачили величезну вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху

Удар блискавки спричинив потужний вибух на заводі з переробки харчових відходів в Оксфордширі, Англія. Про це інформує BBC.

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Свідки повідомили, що бачили величезну вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green (завод, що переробляє харчові відходи, перетворюючи їх на біогаз – ред.) у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда Severn

Компанія заявила, що в результаті удару вибухнув один з її резервуарів для біогазу.

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Повідомляється, що ніхто не постраждав, а співробітники разом з екстреними службами працюють над охороною місця події.Мешканці повідомили про відключення електроенергії у Вітні, Берфорді, Чіппінг-Нортоні та Мілтон-андер-Вічвуді.



На заводі з переробки сміття заявили, що працюють із екстреними службами, щоб захистити місце.

Нагадаємо, у Великій Британії «суперщури» гігантського розміру заполонили пляж популярного приморського міста Тенбі, і почали тероризувати місцевих жителів та туристів. Вони почали боятись епідемії та можливих заражень від гризунів. Про це пише видання The Sun.

Жителі містечка в Уельсі стверджують, що Тенбі, який щороку приваблює тисячі туристів, захоплений армією гризунів розміром з кішку – британці побоюються, що висока плодючість щурів невдовзі призведе до катастрофи. Зазначається, що розмір тварин від голови до хвоста становить 20 сантиметрів.

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Місцеві жителі зізналися, що живуть у страху перед пацюками. Крім того, від гризунів дістається і природі: вони риють нори в піщаній скелі, викликаючи ерозію ґрунту та руйнуючи ґрунт.