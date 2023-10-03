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На заводі в Англії стався потужний вибух після удару блискавки

Діана Гасюк
glavcom.ua
На заводі в Англії стався потужний вибух після удару блискавки
фото: Sky News

Свідки повідомили, що бачили величезну вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху

Удар блискавки спричинив потужний вибух на заводі з переробки харчових відходів в Оксфордширі, Англія. Про це інформує BBC.

Свідки повідомили, що бачили величезну вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green (завод, що переробляє харчові відходи, перетворюючи їх на біогаз – ред.) у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда Severn 

Компанія заявила, що в результаті удару вибухнув один з її резервуарів для біогазу.

Повідомляється, що ніхто не постраждав, а співробітники разом з екстреними службами працюють над охороною місця події.Мешканці повідомили про відключення електроенергії у Вітні, Берфорді, Чіппінг-Нортоні та Мілтон-андер-Вічвуді.
 
На заводі з переробки сміття заявили, що працюють із екстреними службами, щоб захистити місце.

Нагадаємо, у Великій Британії «суперщури» гігантського розміру заполонили пляж популярного приморського міста Тенбі, і почали тероризувати місцевих жителів та туристів. Вони почали боятись епідемії та можливих заражень від гризунів. Про це пише видання The Sun.

Жителі містечка в Уельсі стверджують, що Тенбі, який щороку приваблює тисячі туристів, захоплений армією гризунів розміром з кішку – британці побоюються, що висока плодючість щурів невдовзі призведе до катастрофи. Зазначається, що розмір тварин від голови до хвоста становить 20 сантиметрів.

Місцеві жителі зізналися, що живуть у страху перед пацюками. Крім того, від гризунів дістається і природі: вони риють нори в піщаній скелі, викликаючи ерозію ґрунту та руйнуючи ґрунт. 

Теги: вибух Англія сміття завод

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