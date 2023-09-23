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На Одещині пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Одещині пролунали вибухи
Область могли атакувати протикорабельними ракетами типу «Онікс»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Одеській області працювала ППО

Вночі 23 вересня в Одеській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Вибухи пролунали близько 00:46, посилаючись на моніторингові групи, область могли атакувати протикорабельними ракетами типу «Онікс». До цього в Повітряних силах попереджали про рух ворожих ракет в напрямку області.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

«Роботу ППО не знімати!», – додав він.

Через 12 хвилин після вибуху повітряну тривогу в регіоні скасували.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попередили жителів Одещини попереджають про наближення групи російських ракет. Перед тим військові попередили про загрозу застосування ракетного озброєння для південних областей.

Теги: Одещина вибух

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