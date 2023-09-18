У Харкові прогриміли вибухи

Місцева влада закликала мешканців Харкова перебувати в укриттях

Увечері 18 вересня в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях!», – наголосив очільник Харківської ОВА.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом центральна частина міста. Пізніше Терехов додав, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

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Зазначимо, що раніше Повітряні сили попередили про загрозу ударів «Шахедами». Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, триває 572-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131.