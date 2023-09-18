Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові прогриміли вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Харкові прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місцева влада закликала мешканців Харкова перебувати в укриттях

Увечері 18 вересня в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях!», – наголосив очільник Харківської ОВА.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом центральна частина міста. Пізніше Терехов додав, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили попередили про загрозу ударів «Шахедами». Зафіксовано пуски ударних БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, триває 572-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Харків вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
На одному з напрямків фронту в окупантів різко зросли втрати
На одному з напрямків фронту в окупантів різко зросли втрати
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії
«Наші все продали». Окупанти бідкається на нестачу озброєння (аудіо)
«Наші все продали». Окупанти бідкається на нестачу озброєння (аудіо)
Німеччина надає Україні новий пакет допомоги
Німеччина надає Україні новий пакет допомоги
ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня
ЗСУ розбили найкращі бригади окупантів, уряд звільнив Маляр. Головне за 18 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
27K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
19K
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
13K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії
13K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
17 вересня, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту