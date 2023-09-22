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Обстріл готелю в Черкасах: рятувальні роботи тривали усю ніч (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл готелю в Черкасах: рятувальні роботи тривали усю ніч (відео)
Унаслідок ракетного удару по Черкасах 21 вересня була зруйнована будівля готелю
фото: пресслужба ДСНС

В результаті атаки постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано

У Черкасах, на місці влучання РФ по готелю, рятувальні роботи тривали усю ніч. Вивезено 593 тонни сміття, аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Як зазначається, внаслідок ракетного удару по Черкасах 21 вересня була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

В результаті атаки постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.

Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам.

Обстріл готелю в Черкасах: рятувальні роботи тривали усю ніч (відео) фото 1

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Внаслідок ракетного удару по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. Також повідомлялося, під  завалами зруйнованої будівлі може бути до 29 людей.

Читайте також: Черкаси: з-під завалів врятовано одну особу (відео)

                                                                                                                         

 

Теги: пожежа Черкаси війна обстріл сміття

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