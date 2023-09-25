Юристи готують нове звинувачення Путіну, вибухи в Одесі: головне за ніч

До Міжнародного кримінального суду готують звернення зі звинуваченням Путіна у використанні голоду як зброї

Міжнародний кримінальний суд може висунути нове звинувачення Путіну, в Одесі пролунали вибухи, окупанти готують мобілізацію на півдні України. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 25 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Нове звинувачення Путіну

Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє воєнних злочинів для подання до Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувачуючи Росію в навмисному спричиненні голоду під час російського вторгнення в Україну.

«Мета полягає в тому, щоб задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, надавши докази для того, щоб МКС розпочав перше судове переслідування такого роду, яке могло б висунути звинувачення російському президенту Володимиру Путіну», – йдеться у повідомленні.

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Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance (GRC) Юсуф Хан зазначив, що перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи: спочатку українські міста були обложені, а постачання продовольства скоротилося, потім – деякі запаси продовольства та води були знищені, зокрема внаслідок атак. Третій етап, за словами Хана, це спроби Росії перешкодити або обмежити експорт українського продовольства.

«GRC працює з українськими прокурорами до кінця наступного року над складанням досьє. Намір полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, що дозволить третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС», – додали у The Guardian.

Вибухи в Одесі

Уночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу – під удар потрапила припортова інфраструктура, також руйнувань зазнала нежитлова висотка та кілька інших об'єктів.

Так, росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

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Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Вибуховою хвилею травмувало одну людину. Жінка зазнала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Мобілізація на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують зусилля щодо мобілізації до своєї армії мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України. Так, на цих територіях інтервенти зараз формують систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних.

На тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти створили так звані «федеральні комісаріати».

Також у Центрі зазначають, що російські окупаційні адміністрації розміщують у своїх пропагандистських телеграм-каналах оголошення, в яких звучать вимоги до місцевого населення призовного віку та військовозобов'язаним надати особисті дані та копії документів, що засвідчують особу з подальшою постановкою на «тимчасовий облік» у новостворених «військових комісаріатах».

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Беленюк здобув для України олімпійську ліцензію

Чинний олімпійський чемпіон Жан Беленюк у вольовому стилі виборов для України другу ліцензію на Чемпіонаті світу з боротьби.

24 вересня були розіграні останні комплекти нагород на світовій першості – за них змагалися борці греко-римського стилю у вагових категоріях до 63, 67 та 87 кг.

Напередодні Жан Беленюк поступився лідеру посіву вагової категорії до 87 кг з Туреччини, тож отримав право провести втішні сутички та поборотися за бронзову нагороду ЧС та олімпійську ліцензію. Власне, наш борець виграв 3 поспіль поєдинки: у першому репечадж-раунді Беленюк здолав фіна (5-1), у другому – узбека (5-3), а у матчі за бронзу провів фантастичну сутичку з казахським борцем класичного стилю (7-2). Таким чином Беленюк збільшив делегацію нашої олімпійської команди, адже завоював бронзу ЧС та олімпійську ліцензію у вазі до 87 кг одночасно.

Канада допоможе у відновленні Каховської ГЕС

Канада допоможе Україні у відновленні Каховської гідроелектростанції та реконструкції Канівської ГЕС.

«Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і з бізнесом», – зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що ухвалено рішення про зону вільної торгівлі з Канадою та меморандум зі США щодо взаємодії в енергетиці.

«В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської», – поінформував глава Української держави.

Він зауважив, що спостерігається очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. Окрім того, за словами президента, на рівні Мінстратегпрому є взаєморозуміння з оборонними компаніями.