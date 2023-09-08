У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги
Місцева влада закликала містян не поширювати інформацію про вибух
Сьогодні, 8 вересня, у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 8 вересня в Україні була оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів тривогу оголошено через зліт винищувачів Міг-31л з аеропорту «Саваслейка».
Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.
Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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