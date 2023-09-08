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У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги
фото ілюстративне

Місцева влада закликала містян не поширювати інформацію про вибух

Сьогодні,  8 вересня, у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 8 вересня в Україні була оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів тривогу оголошено через зліт винищувачів Міг-31л з аеропорту «Саваслейка». 

Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.  За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: вибух місцева влада Кривий Ріг Олександр Вілкул тривога

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У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги
У Кривому Розі пролунав вибух під час тривоги

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