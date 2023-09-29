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У Курській області блекаут: безпілотники вдарили по підстанції (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Курській області блекаут: безпілотники вдарили по підстанції (відео)
Частина Курської області поринула у темряву
фото: скріншот із відео

Безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію під Курськом

У ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

За його словами, «український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію» під Курськом.

«Один із трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно», - розповів російський губернатор.

Російські телеграм-канали оприлюднили відео результатів роботи безпілотників.

Нагадаємо, у понеділок, 25 вересні, на світанку у Курську прогриміли вибухи.

Український безпілотник уранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями». 

Увечері 24 вересня в Курську знову було неспокійно. Так, губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій. У пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.

Теги: вибух росія безпілотник

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