Масована атака на Україну та потужний вибух в Узбекистані: головне за ніч

У Узбекистану вибухову хвилю відчули за 30 км від епіцентру

У ніч на четвер, 28 вересня, у столиці Узбекистану поблизу Ташкентського аеропорту пролунав потужний вибух

Лідер республіканців в Сенаті відповів, чому підтримка України відповідає інтересам США. У ніч на 28 вересня російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами. У ніч на четвер, 28 вересня, у столиці Узбекистану поблизу Ташкентського аеропорту пролунав потужний вибух. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 вересня, щоб ви були в курсі подій.

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Росія масовано обстріляла Херсон

Російські окупанти 27 вересня, увечері розпочали масований обстріл Херсона. Унаслідок цього загинув щонайменше один чоловік, інший зазнав поранень. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

41-річний чоловік загинув на порозі власного будинку. Ще одному 27-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

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Довбик відзначився голом за «Жирону», організувавши шосту поспіль перемогу

Українські легіонери Артем Довбик і Віктор Циганков взяли участь у матчі сьомого туру чемпіонату Іспанії за команду «Жирона». Каталонці на виїзді здобули вольову перемогу над «Вільярреалом» – 2:1. Про це передає «СуспільнеСпорт».

Лише у попередньому поєдинку Довбик вперше відзначився результативними діями за «Жирону», забивши з пенальті та асистував партнеру в поєдинку з «Мальоркою» (5:3). Циганков також провів на полі понад годину – обидва українці покинули поле в другому таймі.

Завдяки цій перемозі «Жирона» вибилася на перше місце в чемпіонаті Іспанії. Каталонці набрали 19 очок і випереджають мадридський «Реал» на один пункт, а «Барселону» – на два. Наступний матч команда українців проведе якраз проти «вершкових».

Подоляк пояснив, чому панічні настрої у Криму надалі посилюватимуться

Панічні настрої на Кримському півострові надалі будуть посилюватися. Про це у ефірі телемарафону «Єдині новини» поінформував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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«Річ у тому, що панічні настрої – це складне питання. Російська Федерація постійно перебуває в панічних настроях, і тому вони постійно використовують загрози. Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що вони збираються зробити щось надзвичайне. Ці панічні настрої на Криму поступово зростатимуть», – відзначив він.

За його словами, для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається у Криму.

Подоляк наголосив, що росіяни наразі живуть у Криму в очікуванні атак, слухаючи сирени, і усвідомлюють, що Крим є великою загрозою для них. Вони також розуміють, що повітряний простір ними вже не так потужно контролюється.

Він наголосив, що росіяни не мають ефективного залізничного зв'язку через такі міста, як Мелітополь, Бердянськ і т. д., що забезпечує близько 80% їхнього постачання через Крим. На території Криму розташована значна інфраструктура складських споруд РФ, і «Крим на сьогодні є ключем до суттєвого зменшення боєспроможності російських окупаційних угруповань».

Лідер республіканців в Сенаті відповів, чому підтримка України відповідає інтересам США

Активна підтримка України з боку США відповідає національним інтересам Сполучених Штатів та повинна продовжуватися. Про це заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, повідомляє «Голос Америки».

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«Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже свідчить, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі ведуть війну. Щодо нашого ВВП – це справді невелика частина, яку ми приділяємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін переможе, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу і, я думаю, що це надихає решту світу, яка обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи», – сказав Макконнелл.

Він наголосив, що передача Україні озброєння для проведення військових операцій сприяє розвитку промислової бази у Сполучених Штатах та створює робочі місця для американських громадян.

Посол США при НАТО зробила заяву щодо виробництва зброї для України

У НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні. Про це повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт, інформує «Голос Америки».

Вона зазначила, що деякі країни-члени НАТО надали Україні все можливе, включаючи постачання зброї, навіть у шкоду власній безпеці.

«Кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запаси деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає», – сказала Сміт.

Тепер Альянс активно співпрацює з приватним сектором для розширення обсягів виробництва зброї.

У Ташкенті прогримів потужний вибух

У ніч на четвер, 28 вересня, у столиці Узбекистану поблизу Ташкентського аеропорту пролунав потужний вибух. Про це повідомляє МНС Узбекистану та місцеві Telegram-канали.

Вибух стався на митному складі.

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Вибухову хвилю відчули за 30 км від епіцентру.

Жителі Ташкента повідомляють у соцмережах про сильну пожежу та вибиті вікна у будинках, розташованих поблизу аеропорту.

При цьому МНС Узбекистану зазначає, що пожежа сталася у Сергелійському районі столиці. Рятувальники заявляють, що спалахнули складські приміщення після влучання блискавки.

Нічна масована атака на Україну

У ніч на 28 вересня російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами. Сили ППО знищили понад 30 «Шахедів». Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ворог спрямовував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі на центральні напрямки. Підсумки атаки ще підбиваються», – зазначила вона.

Уночі Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через загрозу ударних дронів у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Дніпропетровській областях.