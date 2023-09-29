У Миколаєві пролунали вибухи
Як зазначають місцеві жителі, у Миколаєві чули щонайменше два потужних вибухи
У ніч проти 29 вересня вибухи пролунали у Миколаєві. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як зазначають місцеві жителі, у Миколаєві чули щонайменше два потужних вибухи. Перед цим у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.
У мережі повідомляють про нібито «приліт» двох «Іскандерів». Поки місцева влада не коментувала ситуацію на місті.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 вересня російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами. Сили ППО знищили понад 30 «Шахедів».
Нагадаємо, увечері 27 вересня у Миколаєві пролунали вибухи. У місцевих Telegram-каналах відразу з'явилась інформація, що в бік Миколаєва прямують ракети.
До слова, російські війська посилюють свою оборону в зоні Токмака та на окупованій території Запорізької області. Тому ЗСУ потрібно продовжувати знищувати загарбників і не втрачати ініціативу.
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