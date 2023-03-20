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На пляжі у Великій Британії нашестя гігантських суперщурів (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На пляжі у Великій Британії нашестя гігантських суперщурів (фото)
фото:www.thesun.co.uk

Через гігантських щурів, що бігають пляжем британське містечко Тенбі може не дорахуватися туристів

У Великій Британії «суперщури» гігантського розміру заполонили пляж популярного приморського міста Тенбі, і почали тероризувати місцевих жителів та туристів. Вони почали боятись епідемії та можливих заражень від гризунів. Про це пише видання The Sun.

Жителі містечка в Уельсі стверджують, що Тенбі, який щороку приваблює тисячі туристів, захоплений армією гризунів розміром з кішку – британці побоюються, що висока плодючість щурів невдовзі призведе до катастрофи. Зазначається, що розмір тварин від голови до хвоста становить 20 сантиметрів.

Місцеві жителі зізналися, що живуть у страху перед пацюками. Крім того, від гризунів дістається і природі: вони риють нори в піщаній скелі, викликаючи ерозію ґрунту та руйнуючи ґрунт. Влада намагається винищити тварин приманками з отрутою, проте жителі Тенбі впевнені, що «суперщури» розмножуються набагато швидше.

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Крім іншого, через гігантських щурів, що бігають пляжем, Тенбі може не дорахуватися туристів: щорічно у вересні місто приймає змагання з тріатлону, яке приносить в економіку прибуток у розмірі п'яти мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого тижня міська рада міста заявила, що знає про проблему, і застерегла громадськість від годування птахів і кидання їжі в цьому районі, факторів, які призводять до залучення великої кількості гризунів у цьому районі.

«Ми знаємо про проблеми з гризунами та потребу в додаткових місцях приманки, і працюємо над вирішенням цієї проблеми», – сказав речник ради.Ми використовуємо спеціалізований персонал для вирішення питань доступу до скелі: це також може дати нам регулярний доступ і в майбутньому», – повідомили у міській раді.

Влада попередила громадськість про шкоду від годування птахів і кидання їжі в цьому районі, оскільки вважалося, що це є факторами, які посилюють присутність щурів. Також у певних місцях міста встановили спеціальні знаки, щоб нагадувати людям не годувати птахів.

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Теги: місто Велика Британія пляжі

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