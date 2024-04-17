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Над румунською авіабазою було збито невідомі дрони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Над румунською авіабазою було збито невідомі дрони
Безпілотники летіли на низьких швидкостях та малих висотах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дрони були невеликими, імовірно комерційними

У ніч з 15 на 16 квітня у Румунії військовослужбовцями 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана було помічено декілька невідомих дронів. Їх збили за допомогою РЕБ. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Генерал Костянтин Спину повідомив, що безпілотники були зупинені за допомогою електронних засобів, оскільки вони ризикували перешкодити польотам військової бази. 

Співробітники служби безпеки 57-ї авіабази одразу повідомили про наявність безпілотників у небі поблизу Міжнародного аеропорту «Михайло Когелнічана».

Дрони, які спостерігали за допомогою електронних, оптичних і візуальних засобів, були невеликими, імовірно комерційними, і летіли на низькій швидкості та висоті.

«Згідно з регламентом, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки в повітряному просторі, про ситуацію, що склалася, оперативно поінформовані органи цивільного повітряного руху. Також неодноразово застосовувалися засоби РЕБ, радіолокаційний і візуальний контакт з двома останніми системами було втрачено близько 00.30», – заявили ВПС Румунії.

Командування 57-ї авіабази Михайлу Когелничану повідомило Військову прокуратуру про застосування заходів, передбачених законом у подібних ситуаціях. Також на рівні військової частини було призначено комісію з розслідування події на чолі з начальником штабу 57-ї авіабази.

Нагадаємо, що раніше у контексті зростання загроз для Румунії міністерство національної оборони країни (МАпН) ініціювало проєкт нового закону про національну оборону. Закон передбачає створення національного військового командного центру, який також координуватиме війська НАТО на території Румунії.

Новий закон вже оприлюднено МАпН і після ухвалення урядом буде направлено до парламенту для обговорення та голосування

Теги: авіація безпілотник Румунія

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