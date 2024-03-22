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Командувач Сухопутних військ пояснив, чому ЗСУ не можуть отримати перевагу на фронті

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Командувач Сухопутних військ пояснив, чому ЗСУ не можуть отримати перевагу на фронті
Є території, де у росіян є тактичні успіхи, і є такі, де ЗСУ відбивають позиції
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Генерал Олександр Павлюк пояснив, що отримати перевагу не вдається через те, що у РФ більше ресурсів

ЗСУ не можуть перехопити ініціативу на фронті через продовження наступу російської армії. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал Олександр Павлюк під час телемарафону.

Генерал пояснив, що значні ресурси окупанти очікувано зосереджують для атак під Кремінною, Бахмутом та Авдіївкою.

«Триває позиційна війна, допоки не можемо отримати перевагу, у ворога більше ресурсів, але всьому свій час», – наголосив він.

Олександр Павлюк повідомив, що є території, де у росіян є тактичні успіхи, і є такі, де ЗСУ відбивають позиції. Тим часом окупанти продовжують зберігати перевагу в повітрі. Генерал додав, що коли така можливість з'явиться у захисників, вони зроблять все, «щоб російська авіація не змогла підлітати до наших кордонів».

Нагадаємо, Росія вночі 22 березня влаштувала масований ообстріл Харкова. Тривога у місті та області пролунала о 03:53. Відтоді станом на 04:49 було чутно серію вибухів. Відомо, що після ударів у місті зникло світло. Ціль ворога – енергетична інфраструктура. Є пожежі на місцях деяких «прильотів», – написав мер міста Терехов. Він закликав усіх бути обережними, адже ворог продовжує обстріли.

Підтвердив влучання в обʼєкти критичної інфраструктури також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють», – написав він.

Як повідомлялося раніше, 22 березня внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому. Через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

Читайте також: Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Теги: окупанти ЗСУ авіація війна

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