Командувач Сухопутних військ пояснив, чому ЗСУ не можуть отримати перевагу на фронті

Є території, де у росіян є тактичні успіхи, і є такі, де ЗСУ відбивають позиції

Генерал Олександр Павлюк пояснив, що отримати перевагу не вдається через те, що у РФ більше ресурсів

ЗСУ не можуть перехопити ініціативу на фронті через продовження наступу російської армії. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал Олександр Павлюк під час телемарафону.

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Генерал пояснив, що значні ресурси окупанти очікувано зосереджують для атак під Кремінною, Бахмутом та Авдіївкою.

«Триває позиційна війна, допоки не можемо отримати перевагу, у ворога більше ресурсів, але всьому свій час», – наголосив він.

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Олександр Павлюк повідомив, що є території, де у росіян є тактичні успіхи, і є такі, де ЗСУ відбивають позиції. Тим часом окупанти продовжують зберігати перевагу в повітрі. Генерал додав, що коли така можливість з'явиться у захисників, вони зроблять все, «щоб російська авіація не змогла підлітати до наших кордонів».

Нагадаємо, Росія вночі 22 березня влаштувала масований ообстріл Харкова. Тривога у місті та області пролунала о 03:53. Відтоді станом на 04:49 було чутно серію вибухів. Відомо, що після ударів у місті зникло світло. Ціль ворога – енергетична інфраструктура. Є пожежі на місцях деяких «прильотів», – написав мер міста Терехов. Він закликав усіх бути обережними, адже ворог продовжує обстріли.

Підтвердив влучання в обʼєкти критичної інфраструктури також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. «Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють», – написав він.

Як повідомлялося раніше, 22 березня внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому. Через знеструмлення помпових підстанцій у Харкові вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.