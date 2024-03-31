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Атака дронів на Одесу: спалахнув енергооб’єкт, тисячі людей лишилися без світла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Одесу: спалахнув енергооб’єкт, тисячі людей лишилися без світла
Українські захисники збили над Одещиною вісім уданих безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Одесі призупинив роботу електротранспорт

У ніч на 31 березня під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одещини. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними глави регіону, вісім уданих безпілотників вдалося знищити над областю нашим силам протиповітряної оборони.

«Проте падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу було оперативно ліквідовано. На щастя, люди не постраждали», – додав Кіпер.

Він також зазначив, що станом на 10:00 без електропостачання перебувають 10 тисяч абонентів в Одесі та Одеському районі. Тривають відновлювальні роботи.

Міська рада Одеси поінформувала, що через обмеження подачі електроенергії в Одесі припинив роботу електротранспорт.

«Весь рухомий склад заходить в депо. На магістральних маршрутах збільшено кількість рухомого складу автобусів середнього та великого класів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік. 

Загалом у ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей. 

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих. 

Теги: Одеса електроенергія обстріл безпілотник електротранспорт

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