Окупанти атакували ракетами і дронами: деталі нічної атаки

Усього збито 14 «шахедів» на Миколаївщині та Одещині

Українські військові знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу

У ніч на 10 квітня російські загарбники вдарили ракетами різних типів та ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Усього збито 14 «шахедів» на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Нагадаємо, вранці 10 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення.