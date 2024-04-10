Окупанти атакували ракетами і дронами: деталі нічної атаки
Українські військові знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу
У ніч на 10 квітня російські загарбники вдарили ракетами різних типів та ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.
Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Усього збито 14 «шахедів» на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.
Нагадаємо, вранці 10 квітня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили повідомили про ракету з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення.
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