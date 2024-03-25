Ворог атакував Одещину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

У частині Одеси немає електропостачання

У ніч на 25 березня ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, унаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Олег Кіпер повідомив, що в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють.

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Місцеві паблики повідомляли, що після серії вибухів у деяких районах Одеси зникло не лише електропостачання, а й водопостачання.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня російські окупанти атакували Одеську область. Тут пошкоджена припортова інфраструктура. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Військові розповіли, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч.

Як повідомлялося, 23 березня російські загарбники вдарили балістичною ракетою по Одещині. Крім того, ворог атакував регіон безпілотниками.