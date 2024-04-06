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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Нова загроза: Фактори, що стоять за повітряними атаками

glavcom.ua
Повітряні атаки на Україну посилюються
фото: depositphotos.com

Українцям слід очікувати масовані ракетні атаки

Той нечастий випадок, коли я згоден з офіційною інформацією: нам слід готуватися до двох-трьох повітряних атак з використанням всього смертоносного лайна, що є в арсеналі недоімперії.

Але за кількістю застосованих засобів ці атаки не будуть принципово вирізнятися з того, що ми вже відбили і пережили.

Ситуація, яка складається з атаками з повітря, пов’язана з декількома факторами.

По-перше, недоімперія завершує перелаштування ракетної логістики з Севастополя, звідки ми їх практично вибили, до Новоросійська, куди ми поки що не дістаємо. Мова про облаштування складів і позицій для завантаження крилатих ракет «Калібр» на кораблі. І зараз у ворога є заряджені установки сумарним залпом 50 «Калібрів».

По-друге, почастішали дальні атаки нашими безпілотниками воєнних аеродромів ворога, цієї ночі відбулася чергова. Тобто, російська стратегічна авіація, яка тероризує Україну ракетами, під загрозою. І ворог намагається нанести нам найбільших руйнувань, поки ми не скоротили суттєво кількість їх літаків.

По-третє, у наших європейських партнерів нова хвиля активності. Зараз це пошук «зайвих» зенітно-ракетних комплексів, які можна передати Україні. Звісно, воно б на рік раніше, але й і зараз – теж будуть у пригоді. Цілком вірогідно, що штук 5 ЗРК для нас знайдуть. Це не повністю закриє небо над Україною, але збільшить наші можливості. А тут ще F-16 на підході. Тому агресор поспішає.

За наявних можливостей Україна збиває загалом близько 70% ракет і приблизно 80% «шахедів». Стан української енергетичної інфраструктури, за повідомленням «Укренерго», вже такий, що кожна результативна атака може призвести до катастрофічних наслідків. Так що зараз багато що вирішує везіння.

Треба розуміти, що Україна має достатньо енергетичних потужностей, в першу чергу, за рахунок АЕС. Але у нас складнощі з перерозподілом цієї енергії. Так що у найгіршому варіанті спільна система розпадеться, і виникнуть енергетичні острови: десь світло і комунальні послуги будуть, десь – ні.

Що радує: вже весна, тому будь-які енергетичні проблеми вирішуються легше. Прорвемося!

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Джерело
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Теги: росія авіація Україна ворог

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