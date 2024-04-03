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Румунія змінила законодавство, щоб використовувати армію за кордоном

Ірина Міллер
glavcom.ua
Румунія змінила законодавство, щоб використовувати армію за кордоном
Молдовські чиновники постійно попереджають, що Росія веде проти країни гібридну війну
фото: Alamy Stock Photo

Після ухвалення указу Міноборони Румунія зможе постачати озброєння союзним та партнерським країнам НАТО. Україна – країна-партнерка НАТО

У контексті зростання загроз для Румунії міністерство національної оборони країни (МАпН) ініціювало проєкт нового закону про національну оборону. Закон передбачає створення національного військового командного центру, який також координуватиме війська НАТО на території Румунії.

Новий закон вже оприлюднено МАпН і після ухвалення урядом буде направлено до парламенту для обговорення та голосування, пише G4Media. 

Що саме передбачає законопроект про національну оборону Румунії:

Стаття 4, пункт 4:

Відповідно до закону, президент Румунії може розпорядитися на пропозицію прем'єр-міністра про вжиття необхідних заходів для захисту румунських громадян, які перебувають у небезпеці за межами національної території.

Механізм, запропонований МАпН, відносить це рішення до повноважень президента країни на пропозицію прем'єр-міністра.

Також законопроєктом передбачено, що парламент схвалює застосування збройних сил за межами території Румунії.

Стаття 4, пункт 3:

«Парламент схвалює використання військового та невоєнного потенціалу на території румунської держави або за її межами для протидії гібридним загрозам на пропозицію президента Румунії після консультації з Вищою радою оборони країни».

Наразі Румунія не має правового інструменту, за допомогою якого вона могла б прийти на допомогу румунським громадянам з Республіки Молдова або України у разі військової агресії з боку Російської Федерації.

Молдовські чиновники постійно попереджають, що Росія веде проти країни гібридну війну.

Повний текст законопроекту про національну оборону можна прочитати тут

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Як відомо, на території Румунії розпочалося будівництво найбільшої бази НАТО в Європі, вартість будівництва якої складає 2,5 млрд євро. Про це пише Euronews.

Повідомляється, що військовий об’єкт являє собою розширення авіабази Mihail Kogălniceanu. Він матиме площу у 2800 гектарів і загальний периметр у 30 км. На базі зможуть постійно проживати до 10 тис. військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.

База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання та розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею. 

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До слова, адміністрація президента Сполучених Штатів очікує, що більше країн країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) «збільшать свої внески на потреби оборони блоку до 2% власного ВВП», йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.За словами американської чиновниці, «на такі кроки з боку держав, які входять до НАТО, Штати сподіваються до проведення саміту блоку в Вашингтоні, що має відбутися за кілька місяців».

Теги: росія Міноборони Молдова Румунія закон Україна президент озброєння парламент

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