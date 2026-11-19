Картину Вінсента ван Гога «Квітучі каштани» продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за рекордні $190,43 млн. Це найдорожчий твір художника, коли-небудь проданий на торгах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Ван Гог написав картину в травні 1890 року у французькому місті Овер-сюр-Уаз – приблизно за два місяці до своєї смерті. На полотні зображені квітучі каштани вздовж дороги, якою прогулюються чоловік і три жінки.

За інформацією аукціонного дому Sotheby's, у 1909 році картину в Парижі придбав засновник видавництва S. Fischer, єврейський колекціонер Самуель Фішер. Після його смерті полотно успадкувала дружина. У 1936 році роботу продали іншій родині, а в 1975-му її придбала аргентинська родина Блак'є-Ар'єта, у власності якої картина залишалася близько 50 років.

Перед аукціоном на продаж картини заперечили спадкоємці Самуеля Фішера. Вони стверджували, що у 1936 році родина втратила полотно не добровільно, а через переслідування євреїв у нацистській Німеччині. Адвокат спадкоємців Ґуннар Шнабель вимагав підтвердити, що картину продали за ринковою ціною і що угода не була наслідком дискримінації єврейської родини.

Sotheby's заявляв, що провів масштабне дослідження історії володіння картиною. За даними аукціонного дому, твір перебував у колекції амстердамського галериста у 1932-1933 роках, після чого його було продано у червні 1936 року за 68 тис. швейцарських франків. Проведене розслідування, як стверджує Sotheby's, не виявило доказів продажу під примусом або за заниженою ціною.

За день до торгів аукціонний дім повідомив, що між родиною Блак'є-Ар'єта та всіма законними спадкоємцями Самуеля та Гедвіґ Фішер (Hedwig Fischer) досягнуто згоди. Її умови не розголошуються. У Sotheby's зазначили, що домовленість дозволяє визнати страждання родини Фішерів у роки Голокосту й водночас продовжити продаж твору мистецтва.

Досі найдорожчим твором Ван Гога був «Фруктовий сад із кипарисами», проданий у 2022 році за $117,2 млн.