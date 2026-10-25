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Кремль прокоментував заяви про візит Трампа до Москви

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль прокоментував заяви про візит Трампа до Москви
Кремль підтвердив, що розразховує на зустріч двох лідерів, але на іншому майданчику
фото: Benjamin D Applebaum/Wikimedia

Москва стежить за перспективами контактів із Вашингтоном на саміті АТЕС у Китаї

Кремль заявив, що наразі не йдеться про візит президента США Дональда Трампа до Москви. Натомість країна-агресор стежить за можливістю контактів на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який у листопаді відбудеться в китайському Шеньчжені. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, пише «Главком».

«Поки що не йдеться про візит Трампа до Москви. Усі стежать за перспективами контактів у Шеньчжені, де в листопаді відбудеться саміт АТЕС», – заявив Пєсков.

Саміт АТЕС може стати майданчиком для контактів між представниками США та Росії. Водночас речник Кремля не повідомив, чи планується окрема зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, і не уточнив можливого формату таких переговорів.

Водночас, варто зазначити, що президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп прокоментували можливість візиту до України. Відповідаючи на запитання журналіста, Меланія сказала «побачимо», а американський президент додав: «Таке може статися».

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Теги: Дмитро Пєсков путін Дональд Трамп переговори війна росія США

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