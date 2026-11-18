Сьогодні, 18 листопада, не буде двосторонньої зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу, передає «Главком».

«Двосторонньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна сьогодні не буде – о 21:34 за місцевим часом (15:34 за Києвом) Білий дім повідомив журналістам, що публічна програма президента США на день завершена», – йдеться у повідомленні.

Напередодні Пєсков зазначив, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін під час контактів у Китаї планують обговорити війну в Україні та ситуацію навколо Ірану. Водночас повноформатних переговорів між лідерами не очікують через обмежений час.

Водночас речник Кремля зауважив, що часу та можливостей для проведення повноформатних переговорів між Трампом і Путіним, найімовірніше, не буде. За його словами, цього ніхто й не очікує.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін прибули на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Тристоронні переговори лідерів заплановані на 19 листопада.

До слова, Путін уже провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. За словами Пєскова, лідери обговорили, зокрема, питання врегулювання війни в Україні. Російський диктатор також розповів китайському колезі про свої контакти зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.