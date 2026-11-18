Двосторонню зустріч Трампа та Путіна у Китаї скасовано? Білий дім зробив заяву
Тристоронні переговори Путіна, Сі й Трампа заплановані на 19 листопада
Сьогодні, 18 листопада, не буде двосторонньої зустрічі американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу, передає «Главком».
«Двосторонньої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна сьогодні не буде – о 21:34 за місцевим часом (15:34 за Києвом) Білий дім повідомив журналістам, що публічна програма президента США на день завершена», – йдеться у повідомленні.
Напередодні Пєсков зазначив, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін під час контактів у Китаї планують обговорити війну в Україні та ситуацію навколо Ірану. Водночас повноформатних переговорів між лідерами не очікують через обмежений час.
Водночас речник Кремля зауважив, що часу та можливостей для проведення повноформатних переговорів між Трампом і Путіним, найімовірніше, не буде. За його словами, цього ніхто й не очікує.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін прибули на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Тристоронні переговори лідерів заплановані на 19 листопада.
До слова, Путін уже провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. За словами Пєскова, лідери обговорили, зокрема, питання врегулювання війни в Україні. Російський диктатор також розповів китайському колезі про свої контакти зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
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