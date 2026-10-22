ЄС повернувся до ідеї прямих переговорів із Путіним – Politico

Європейські лідери побоюються опинитися осторонь домовленостей США та Росії

Європейський Союз знову розглядає можливість налагодження прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним стосовно завершення війни в Україні. Водночас серед європейських дипломатів немає єдиної думки, хто саме має представляти Європу під час можливих переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, питання призначення європейського переговірника стало особливо актуальним після візиту спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Росії. Там він мав запропонувати Путіну проведення саміту за участю Дональда Трампа та Володимира Зеленського для досягнення домовленості про припинення вогню.

Європейські посадовці занепокоєні тим, що Вашингтон може обговорювати умови завершення війни з Москвою без належного врахування позицій України та її партнерів. Саме тому в Брюсселі знову заговорили про необхідність власного каналу зв'язку з Кремлем.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Путін наразі не сприймає ЄС як авторитетного учасника переговорів та відмовляється від контактів із низкою європейських посадовців.

«ЄС повинен визначити людину або групу людей, які виступатимуть від імені Європи. Це не обов'язково мають бути представники ЄС чи НАТО, а просто лідери, яким інші нададуть повноваження вести переговори», – наголосив Павел.

Як зазначає Politico, прямий канал зв'язку з Кремлем міг би дозволити Європі відстоювати власні інтереси під час мирного процесу. Водночас швидких результатів від можливих контактів із Москвою не очікують.

Серед можливих кандидатів на роль європейського переговірника видання називає президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту та високу представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас.

Окрему увагу Politico приділяє президенту Фінляндії Александру Стуббу. Він має добрі особисті відносини з Дональдом Трампом, а Фінляндія володіє багаторічним досвідом взаємодії з Росією.

За інформацією видання, Стубб також продемонстрував готовність пропонувати конкретні ініціативи та брати на себе політичну відповідальність. Його кандидатуру розглядають як один із можливих варіантів представництва Європи на майбутньому мирному саміті.

Водночас у ЄС наголошують на необхідності забезпечити представництво всього об'єднання, а не лише окремих впливових держав. Politico також повідомляє, що під час саміту в Брюсселі минулого тижня європейські лідери поцікавилися в Антоніу Кошти, чи варто йому вже провести розмову з Путіним. Однак президент Європейської ради відповів, що наразі не планує таких контактів.

Як пише видання, частина представників ЄС вважає Кошту більш прийнятною кандидатурою для переговорів із Кремлем, ніж Урсулу фон дер Ляєн або Каю Каллас. Це пояснюють їхньою виразною підтримкою України та попередньою критикою Трампа з боку Каллас.

Як відомо, у Санкт-Петербурзі закінчилися переговори диктатора Володимира Путіна і спецпосланого посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, які відбулися 21 жовтня. До розмови в онлайн-форматі також долучився зять американського президента Джаред Кушнер.

До слова, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.

Нагадаємо, раніше висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європа має брати безпосередню участь у мирних переговорах стосовно завершення війни Росії проти України та висувати власні вимоги у відповідь на максималістські умови Москви.

Під час виступу в Європейському парламенті Каллас розкритикувала підхід американських переговорників, заявивши, що вони намагаються схилити Україну до прийняття російських умов.