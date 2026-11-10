Рубіо зробив заяву після зустрічі із Сибігою

Сторони обговорили переговори щодо завершення війни, енергетичну стійкість України та оборонну співпрацю

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. За його словами, переговори були продуктивними, а серед головних тем – дипломатичні зусилля для завершення російсько-української війни, енергетична стійкість та оборонна співпраця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Рубіо.

«Продуктивна зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Ми обговорили поточні переговори щодо завершення російсько-української війни, енергетичну стійкість та оборонну співпрацю. Сполучені Штати залишаються зосередженими на досягненні міцного та тривалого миру», – зазначив держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що зустріч Рубіо та Сибіги відбулася на тлі дипломатичних консультацій щодо припинення війни Росії проти України.

Окремо Рубіо наголосив, що Вашингтон і надалі зосереджений на пошуку рішення, яке забезпечить тривалий мир в Україні. Водночас держсекретар не навів подробиць щодо обговорених переговорних ініціатив, не уточнив, яких саме домовленостей вдалося досягти під час зустрічі із Сибігою, та не повідомив про конкретні нові рішення у сфері енергетики й оборони.

До слова, паралельно українська розпочала роботу в Об’єднаних Арабських Еміратах. «Перша зустріч – з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Звіримо позиції та скоординуємо кроки перед наступним етапом переговорів», – повідомив Умєров.