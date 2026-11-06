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США посилюють економічну кампанію проти Куби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США посилюють економічну кампанію проти Куби
Посольство США у Гавані
фото: AP

США поширили дію санкцій на електроніку, виробництво, морське судноплавство та технології

Адміністрація Дональда Трампа посилила економічний тиск на Кубу, відкривши шлях до обмежень проти ключових секторів економіки острова та вдаривши по китайських постачальниках кубинського режиму. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Державний департамент поширив дію санкцій на електроніку, виробництво, морське судноплавство та технології. За словами держсекретаря Марко Рубіо, правляча еліта Гавани накопичує ресурси для власного збагачення, залишаючи громадян у умовах економічної стагнації та постійних відключень світла.

Під обмеження потрапили вісім організацій та дві фізичні особи, зокрема китайські компанії CEIEC та Beijing H&C Technologies, які Вашингтон звинувачує в постачанні військового обладнання та засобів спостереження кубинському уряду.

Ескалація санкцій відбувається на тлі загострення дипломатичних суперечок в ООН та поглиблення енергетичної кризи на Кубі, де щоденні перебої з електропостачанням перевищують 24 години через брак палива та погрози Трампа запровадити тарифи проти постачальників нафти на острів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуться за врегулювання ситуації навколо Куби одразу після вирішення питання з Іраном. 

За словами американського лідера, для остаточного завершення домовленостей туди буде направлено державного секретаря Марко Рубіо для завершення угоди.

Нагадаємо, армія резерву США перевіряє готовність формувань, які можуть знадобитися Південному командуванню протягом найближчих чотирьох місяців. У внутрішньому запиті йдеться про потребу в шести типах військових підрозділів, хоча сама Куба в документі не згадується.

Журналісти CBS  News ознайомилися з внутрішнім повідомленням штабу резерву армії США. У ньому командування просить підпорядковані структури оцінити спроможність передати Південному командуванню шість типів військових формувань – орієнтовно протягом 90-120 днів.

Теги: Куба США санкції

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