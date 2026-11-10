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Зеленський розкрив перші підсумки переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський розкрив перші підсумки переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
Володимир Зеленський розповів про перебіг переговорів в Абу-Дабі
фото: ОП

Президент назвав перший день переговорів в Абу-Дабі конструктивним і повідомив, що тристоронні зустрічі продовжаться завтра

В Абу-Дабі відбувся перший день переговорів між Україною, США та Росією. Сторони обговорили можливі гуманітарні кроки, звільнення полонених, гарантії безпеки для України та заходи з деескалації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

Спочатку українська делегація провела переговори з європейськими та американськими партнерами, після чого відбулася тристороння зустріч за участю представників України, США та Росії.  Зеленський охарактеризував тристоронні переговори як конструктивні та змістовні. Одним із головних питань стало звільнення полонених, яке президент назвав пріоритетом.

«Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни», – наголосив Зеленський. Окрему увагу учасники переговорів приділили можливим крокам для деескалації. 

 Глава держави повідомив, що вже визначив для української переговорної команди завдання на наступний день тристоронніх зустрічей, а також для подальшого діалогу з представниками США та Європи. «Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота», – підкреслив президент.

Зеленський також подякував американській стороні за організацію переговорів, а Об'єднаним Арабським Еміратам – за надання майданчика для їх проведення.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловився щодо можливої передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Глава держави поставив під сумнів, що територіальні поступки здатні зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Він нагадав, що Кремль виправдовував повномасштабне вторгнення нібито захистом російськомовних жителів Донбасу, однак російські війська згодом намагалися захопити Київ, а в окупованій Бучі вбивали та катували мирних жителів.

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Теги: Володимир Зеленський переговори США росія Україна ОАЕ

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