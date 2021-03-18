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    «Нам буде складно». Макрон закликав французів готуватися до «тяжкого періоду» пандемії

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    Президент Франції розраховує на додаткові заходи для боротьби з поширенням коронавірусу - «Нам буде складно». Макрон закликав французів готуватися до «тяжкого періоду» пандемії
    Президент Франції розраховує на додаткові заходи для боротьби з поширенням коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Макрон прогнозує, що після 15 квітня ситуація з коронавірусом покращиться

    Президент Франції Еммануель Макрон зробив прогноз, скільки ще в країні триватиме «тяжкий період» боротьби з пандемією коронавірусу. Про це пише BMF TV.

    Після зустрічі з лідером країни мер міста Пуассі Карл Олів розповів, як Макрон відвідував місцеву лікарню Сен-Жермен-ан-Ле. «Нам буде складно до середини квітня», - процитував він Макрона.

    Президент Франції також сказав, що «після 15 квітня все буде простіше, тому що на той час в країні повинно бути більше доз вакцини», маючи на увазі відкриття нових центрів вакцинації.

    За словами мера, президент Франції розраховує на додаткові заходи для боротьби з поширенням вірусу, але хоче, щоб їх застосовували локально, в залежності від ситуації на місцях.

    Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про погіршення ситуації з коронавірусом в Європі. Вона вважає, що вже можна бачити формування третьої хвилі в країнах спільноти.

    Урсула фон дер Ляєн закликала уряди 27 країн-членів Європейського cоюзу негайно приступити до технічної роботи з введення сертифікатів щеплень проти коронавірусу.

    За останніми даними, у Франції з початку пандемії зареєстрували понад 4 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень померло понад 91 тис. осіб.

    Прем'єр-міністр Жан Кастекс 16 березня заявив, що у країні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.

    До слова, українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

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    Теги: Франція Еммануель Макрон епідемія вакцинація коронавірус
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