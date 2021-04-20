РФ нарощує сили на кордоні з Україною через дії НАТО – Шойгу

На кордоні з Україною та в окупованому Криму Росія зосередила понад 100 тис. своїх військових

Російський міністр оборони звинуватив НАТО у провокаціях

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ситуація на південному заході країни залишається складною через спроби «низки країн» наростити військову присутність біля російських кордонів.

За його словами, російський Південний військовий округ нарощує бойові можливості через «спроби НАТО протидіяти нормалізації у низці країн Закавказзя та Близького Сходу».

Шойгу також заявив, що США і НАТО продовжують провокації в Чорному морі, а Київ зберігає курс на дестабілізацію на Донбасі.

За підрахунками ЄС, на кордоні з Україною та в окупованому Криму Росія зосередила понад 100 тис. своїх військових. В Євросоюзі вважають нарощування військ РФ на кордоні з Україною найбільшим за весь час.

Раніше міністри G7 закликали Росію припинити провокації на кордоні України. Також в Європарламенті розглянуть питання військової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.